Alemanha diz que ataque em marcha LGBTI+ foi "atentado terrorista islâmico"

"Tudo indica que estamos perante um atentado terrorista islâmico", disse Alexander Dobrindt.

O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTQ+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 29 feridos, segundo o novo balanço do ministro do Interior. Alguns dos feridos estão em estado crítico.

O suspeito, Abdul Ballout (21 anos), "cidadão alemão de origem libanesa", poderá estar armado e ser perigoso, segundo a polícia, que advertiu os cidadãos a evitarem o "contacto direto" com o suspeito.

Segundo os jornais alemães Der Spiegel e Bild, o suspeito tinha tentado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria em 2025, mas foi detido no Líbano.

Cidadão alemão, tinha sido repatriado para o seu país, onde foi condenado em 2026, num outro processo, segundo estes meios de comunicação, por "preparação de um ato de violência grave que colocava em risco a segurança do Estado".

O ministro do Interior detalhou ainda que o suspeito está a ser procurado, não só em Berlim, mas também nas fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias do país.

Detido alegado cúmplice iraniano



Entretanto foi anunciado que um cidadão iraniano foi detido este domingo, suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento em massa.



Segundo a imprensa alemã, o detido alegadamente acompanhava o principal suspeito daquele atropelamento, já identificado, mas que continua a monte.



"Trata-se de um cidadão iraniano que, no momento dos factos, se encontrava no banco do passageiro do veículo", adiantou a Focus.



Também a RBB referiu, de acordo com as suas fontes, que o detido é "um homem de nacionalidade iraniana" que a polícia acredita que se encontrava no carro.



c/ Lusa