Alemanha lidera turismo estrangeiro na região

Lusa18 Abr, 2019, 18:05 | Mundo

Os mercados alemão e inglês competem na liderança de destino emissor para a Madeira, estando a Alemanha em vantagem no último ano.

O terceiro lugar é ocupado pelos turistas franceses, que representaram mais de 700 mil dormidas em 2018, de acordo com um relatório da Direção Regional de Estatística da Madeira.

Em 2018 a maioria dos turistas alemães ficou hospedada no concelho do Funchal, que registou 1,1 milhões de dormidas, seguindo-se o concelho de Santa Cruz, com 458 mil dormidas, o concelho onde na quarta-feira um acidente com um autocarro fez, pelo menos 29 mortos, todos alemães.

Em terceiro lugar nas preferências dos turistas alemães, encontra-se o concelho da Calheta, com 177 mil estadas mensais.

A estada média dos turistas alemães é de 6 dias, sendo os hotéis o alojamento preferido pela maioria, com 17 mil dormidas mensais, seguindo-se os hóteis/apartamentos, com 4270 estadas, e o alojamento local, com 3149 dormidas por mês.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada outros 27 feridos, dois dos quais portugueses.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs.