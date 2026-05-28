Alerta vermelho alargado a cinco cidades italianas por causa do calor

Uma onda de calor sem precedentes, que chegou mais cedo do que o esperado, tem atingido partes da Europa — incluindo França, Reino Unido e Itália — desde o início da semana.





É a consequência de uma "cúpula de calor", uma área de alta pressão que retém o ar quente do Norte de África sobre a Europa Ocidental.

De acordo com o consenso científico, as alterações climáticas provocadas pela atividade humana estão a intensificar os eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, as secas e as inundações.





c/AFP

A decisão do Ministério da Saúde italiano abrangia inicialmente a capital,As temperaturas, excecionalmente elevadas para o final de maio, deverão atingir os 33°C em Turim, cidade alpina no norte de Itália, 32°C em Florença e Bolonha (com sensação térmica de 35°C) e 31°C em Roma (com sensação térmica de 33°C), cidade mediterrânica situada no centro-sul de Itália.O alerta vermelho, o, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crónicas", precisou o Ministério da Saúde italiano.Este nível de alerta máximo é ativado quando as temperaturas elevadas e asDesde 25 de maio que o Ministério da Saúde italiano publica um boletim diário sobre a onda de calor, avaliando a situação em 27 cidades italianas, com previsões para 24, 48 e 72 horas.