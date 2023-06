Aliança luso-britânica. Origens estão no Tratado de Tagilde, em Vizela

A aliança luso-britânica tem origem num pacto assinado numa freguesia de Vizela, em 1372.



Foi no largo da Igreja de Tagilde que o rei Fernando I firmou um primeiro tratado com o filho do rei de Inglaterra, onde ambos prometiam apoio militar mutuo em eventuais guerras contra Castela.



Assim nasce a mais antiga aliança diplomática do mundo, confirmada um ano depois em Londres entre os dois monarcas e por tratados posteriores.