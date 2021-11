Alto funcionário talibã morto em ataque a hospital militar de Cabul

Mokhlis, membro da rede Haqqani descrita pelos Estados Unidos como um grupo terrorista e das forças especiais talibãs conhecidas como Badri 313, foi o mais alto oficial talibã morto desde que os islamistas tomaram o poder no Afeganistão, em meados de agosto.", disse um oficial de comunicações talibã.", acrescentou.Pelo menos 19 pessoas foram mortas e 50 feridas na terça-feira num ataque ao Hospital Sardar Mohammad Dawood Khan, o maior hospital militar do país, reivindicado pelo ramo afegão (EI-K) do Estado islâmico.O EI-K, um grupo rival dos Talibãs, alegou ter levado a cabo um ataque coordenado envolvendo cinco assaltantes. Um aceitou um cinto explosivo na entrada do hospital e depois os atiradores entraram nas instalações.Desde que chegaram ao poder a 15 de agosto, os Talibãs, que fizeram do regresso da segurança ao Afeganistão a sua prioridade após 20 anos de guerra, enfrentaram uma onda de ataques sangrentos por parte da EI-K, outra organização islâmica sunita ainda mais radical.

A EI-K tem visado tanto os Talibãs como a minoria xiita afegã nas últimas semanas.