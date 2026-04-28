Alunos timorenses destacam-se em competição internacional de inovação

A competição, Prémio Internacional de Criatividade e Inovação (ICIA, sigla em inglês), decorreu no Camboja, a semana passada, e juntou participantes de 27 países.

Segundo a comissão timorense para a UNESCO, os alunos timorenses foram selecionados através dos projetos que apresentaram no Dia Mundial da Ciência e Matemática.

Na primeira competição, que decorreu em 11 de abril `online`, a Escola Secundária Geral Pública (ESGP) n.º 1 de Baucau, a ESGP n.º 1 de Liquiçá e a ESGP 4 de setembro de Viqueque venceram a medalha de prata.

A medalha de bronze foi atribuída à ESGP Finantil, em Díli, e às escolas básicas centrais Dom Baumeta, em Aileu, e de Fatumeta, na capital timorense.

Na competição presencial, segundo a comissão nacional para a UNESCO, destacou-se a Escola Básica Católica Santo António Teulale, de Baucau, a leste de Díli, com o projeto "Estatística a partir da Reciclagem: Como encontrar a moda, mediana e média, usando tampas de garrafas, espetos e esferovites".

Aquele projeto conquistou três distinções, nomeadamente o Grande Prémio, o prémio Titanium e um lugar no Top 10 Challenge, atribuído pelo ministro do Ambiente do Camboja.

O projeto "Bioplástico caseiro: pratos/copos a partir de cascas de ovo", da Escola Básica Central Dom Baumeta, de Aileu, e o projeto "Sequências numéricas presentes no tais", da Escola Básica de Santo António Teulale, de Baucau, também conquistaram a medalha de prata e bronze, respetivamente.

A competição atribuiu também "Teach Me Award" à professora Zélia Alves Cruz pela sua "capacidade excecional de explicar conceitos complexos de forma simples e pedagógica", acrescentou a comissão.