Amazónia. Uma floresta de contradições

Ueslei Marcelino - Reuters

O encontro começa esta terça-feira na cidade brasileira de Belém e junta oito países que ocupam 6,3 milhões de quilómetros quadrados de território da maior bacia hidrográfica do mundo, onde vivem cerca de 50 milhões de pessoas a maioria em situação precária



Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela, são as nações participantes.



A assinatura da declaração de Belém marca uma nova agenda comum de cooperação regional.



Desenvolvimento sustentável da Amazónia, proteção do bioma e da bacia hidrográfica, inclusão social, desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação estímulos à economia local e tradicional são os objetivos.



O jornalista João Couraceiro conversou com Paulo Magalhães, do centro de investigação jurídica da faculdade de direito da universidade do Porto, especialista em ecologia humana, sobre o que está em causa neste encontro e a falta de visão com que ainda se olha para a Amazónia.