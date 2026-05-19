Mundo
Guerra na Ucrânia
Ameaça à NATO. Rússia acusa Ucrânia de planear lançar drones a partir de países do Báltico
O embaixador da Rússia na ONU informou esta terça-feira o Conselho de Segurança das Nações Unidas de que a Ucrânia está a planear lançar drones a partir da Letónia e de outros países bálticos.
Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a segurança na Ucrânia, Vasily Nebenzya afirmou que Kiev já tinha enviado forças de drones ucranianas para a Letónia e garantiu também que a inteligência russa pode determinar os locais de lançamento de drones.
Referiu também, como ameaça, que a adesão à NATO não protegerá aqueles países de sofrer retaliações.
Em reação imediata, enviada da Letónia ao Conselho de Segurança, Sanita Pavluta-Deslandesa Letónia rejeitou as declarações, classificando-as de "pura ficção".
Tammy Bruce, vice-embaixadora dos EUA na ONU, advertiu que a ONU "não é lugar para ameaças contra um membro do Conselho".
Os EUA mantêm todos os seus compromissos com a NATO, acrescentou Bruce.