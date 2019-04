Ameaça de bomba em edifício de Madrid

RTP16 Abr, 2019, 12:32 / atualizado em 16 Abr, 2019, 13:40 | Mundo

Cerca de uma hora depois do alerta, a polícia revelou que se tratou de um falso alarme. A polícia revistou duas vezes o edifício, sem encontrar sinal de perigo e está agora ainvestigar a origem da chamada.







Pelas 14h00 locais, a polícia deu por finalizada a ocorrência, restabeleceu a circulação no local e autorizou os funcionários a regressar aos seus postos de trabalho.





No edifício estão algumas representações diplomáticas, como a do Reino Unido, do Canadá e da Austrália: Terá sido nesta, no 24º piso, que terá sido dado o alerta de ameaça de bomba, cerca das 12h15 locais (mais uma hora do que Portugal).







A Embaixada da Austrália anunciou que se irá manter encerrada durante o resto do dia até nova ordem, pedindo desculpa por quaisquer inconvenientes causados.



Operação sem incidentes





No Twitter, a polícia confirmou a evacuação do edifício por motivos de segurança. As autoridades pediram ainda às pessoas para evitar as imediações do mesmo. A área em torno foi isolada e a circulação automóvel junto da torre foi interrompida durante alguns minutos.







De acordo com a Reuters, que cita fonte da polícia, a evacuação aconteceu após uma chamada com uma ameaça de bomba no edificio. Na altura, devido às férias de Páscoa, estariam na torre entre 600 a 800 das duas mil pessoas que ali trabalham habitualmente.





A evacuação ficou completa 25 minutos depois do alerta, tendo-se dado sem entraves. Não foram reportados quaisquer feridos. A polícia ativou então o plano de emergência habitual nestes casos.







Muitas pessoas pensavam tratar-se de um simulacro e só se aperceberam do que se passava quando viram entrar no edifício equipas antiterroristas, especialistas em armadilhas e explosivos, assim como cães, para despistar eventuais ameaças.





Para o local foram também mobilizadas equipas de bombeiros da Câmara de Madrid e ambulâncias do Samur - Proteção Civil, de prevenção.





A Torrespacio é o quarto edifício mais alto de Espanha e o 24.º mais alto da Europa. Integra um complexo empresarial edificado no Paseo de la Castellana, conhecido por Cuatro Torres Business Area Madrid, que engloba mais três torres e que foi inaugurado em 2008, precisamente com a Torrespacio.

Além das embaixadas da Austrália, do Canadá e do Reino Unido, a Torrespacio alberga a sede em Madrid da Associação da Banca Espanhola (AEB), e empresas como a Red Bull e a Equifax.







Mais de 90 por cento da torre, propriedade do grupo Filipino Emperador, está ocupada. A somar aos 57 andares, existem outros seis de estacionamento com 1.270 lugares para automóveis.





(em atualização)