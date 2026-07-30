"Ameaça direta". Ucrânia sinaliza incursão de míssil russo na Polónia

“Todas as outras divergências devem ser postas de lado durante esta guerra brutal. A nossa prioridade máxima deve ser a segurança compartilhada”, escreve o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.



❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026

A Polónia mobilizou caças para proteger o espaço aéreo.

c/ agências

O Governo da Ucrânia atribuiu esta quinta-feira à máquina de guerra da Rússia a incursão de um míssil de cruzeiro em espaço aéreo da Polónia. Assinalando uma violação da esfera de atuação da Aliança Atlântica, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, afirmou que o projétil foi “parte de um ataque em larga escala” contra o seu país., escreveu na rede social X o chefe da diplomacia ucraniana.“Esta é mais uma demonstração clara de que fortalecer”, acrescenta Andrii Sybiha, para precisar que, nas últimas horas, um mais de 70 mísseis, “muitos deles balísticos”, e “centenas de” foram lançados contra a Ucrânia.“Há vítimas civis em Kiev, Poltava, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Cherkasy e outras regiões. Pelo menos oito pessoas morreram em todo o país e dezenas ficaram feridas como resultado deste ataque”, prossegue o governante ucraniano.Ainda segundo Sybiha,. O custo para Putin de continuar esta guerra deve superar em muito o custo de encerrá-la”, remata Andrii Sybiha.Sem fazer referência a mísseis balísticos,As autoridades polacas haviam já confirmado a deteção de uma cratera numa área desabitada do leste do país.No X,Entretanto, no decurso de uma reunião de emergência, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, veio afirmar que o objeto detetado de madrugada aparenta, efetivamente, ser um míssil russo., enfatizou.Um helicóptero Mi-24 enviado ao último local onde o objeto foi registado nos radares identificou o provável local da queda, ainda segundo o comando operacional polaco: