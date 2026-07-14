"Ameaça para os norte-americanos". EUA querem desmantelar Tribunal Penal Internacional

“Se ficarmos de braços cruzados, todos eles ficarão à mercê de juízes estrangeiros, a milhares de quilómetros de distância – enfrentando o risco constante de serem processados e até mesmo presos pelo suposto 'crime' de defenderem o seu próprio país”, alertou Rubio.

The International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law — empowered to prosecute and arrest our citizens at will and existentially threaten American sovereignty.



We will teach the ICC the full meaning of American resolve. pic.twitter.com/2egHK1jA98 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 13, 2026

Washington está a apelar ainda a países que, como os Estados Unidos, não são signatários do Estatuto de Roma a mobilizarem as próprias redes diplomáticas para tomarem medidas semelhantes, declarando que "nenhuma opção diplomática está descartada nesta campanha para desmantelar a ameaça que o TPI representa para os americanos".

Japão e UE defendem Tribunal Penal Internacional

Em reação a esta tomada de posição dos EUA, o Governo japonês reafirmouo o "apoio constante" ao Tribunal Penal Internacional (TPI).



"O Japão atribui grande importância à erradicação e prevenção de crimes graves, bem como à defesa do Estado de direito", afirmou numa conferência de imprensa o porta-voz do Governo, Minoru Kihara, que sublinhou o apoio permanente que o arquipélago tem prestado a este tribunal.



Kihara disse ainda que Tóquio está a "acompanhar com preocupação" o recente anúncio dos Estados Unidos de tentar desmantelar a instituição, através de pressões exercidas sobre os aliados de Washington para que abandonem o organismo.



O Governo japonês tenciona "definir a sua resposta observando as futuras ações dos Estados Unidos e mantendo a comunicação com o TPI e com os restantes Estados-Membros", anunciou o porta-voz.



Entretanto, a União Europeia considerou "inaceitáveis" as ameaças norte-americanas ao TPI.





"Estamos firmemente comprometidos com a justiça penal internacional", afirmou o porta-voz da Comissão, Anouar El-Anouni, em resposta.



"Ataques ou ameaças contra os juízes do Tribunal, às suas famílias ou àqueles que cooperam com o Tribunal são simplesmente inaceitáveis", enfatizou durante uma conferência de imprensa.





C/Lusa