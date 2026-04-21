Mundo
Amnistia Internacional avisa que mundo caminha para uma ordem mundial predatória
A conclusão é do relatório da Amnistia Internacional, divulgado hoje em Londres. Os ataques constantes ao multilateralismo, ao direito internacional à sociedade civil, liderados por Estados poderosos constituem o sublinhado principal deste relatório, que marca a degradação dos diretos humanos em 144 países no ano passado.
O retrato do mundo foi traçado pela secretária-geral da Amnistia Internacional. Na ameaça aos direitos humanos ganham força as tecnologias - o uso abusivo das tecnologias, como a vigilância em massa, o reconhecimento facial, as ferramentas de inteligência artificial, que deixam os direitos humanos ainda mais desprotegidos
Em Portugal, a tendência é semelhante, com direitos humanos menos protegidos.
João Godinho Martins, diretor executivo da Amnistia Portugal dá vários exemplos.