Amnistia Internacional avisa que mundo caminha para uma ordem mundial predatória

Em Portugal, a tendência é semelhante, com direitos humanos menos protegidos.





João Godinho Martins, diretor executivo da Amnistia Portugal dá vários exemplos.

O retrato do mundo foi traçado pela secretária-geral da Amnistia Internacional. Na ameaça aos direitos humanos ganham força as tecnologias - o uso abusivo das tecnologias, como a vigilância em massa, o reconhecimento facial, as ferramentas de inteligência artificial, que deixam os direitos humanos ainda mais desprotegidos