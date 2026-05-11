Ampliação da ONU em Nairóbi reforça "papel central" de África diz António Guterres

"Estes projetos reafirmam o lugar de África no centro da cooperação internacional", destacou Guterres, referindo-se ao plano que transformará os escritórios da ONU em Nairóbi no terceiro maior centro global da organização depois dos de Nova Iorque e de Genebra.

A ampliação, que representará um investimento de mais de 340 milhões de dólares (288,49 milhões de euros), dará mais importância à ONU em Nairóbi, cidade que já alberga as únicas duas sedes centrais de agências do organismo no sul global: a do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

O investimento para ampliar a sede de Nairóbi, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, contempla 265,7 milhões de dólares (225,45 milhões de euros) para novas instalações de conferências e 66,2 milhões de dólares (56,16 milhões de euros) para blocos de escritórios modernos e resistentes ao clima, aos quais se somam 11,2 milhões de dólares (9,50 milhões de euros) aportados pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O projeto permitirá aumentar o número de salas de reuniões de 14 para 30 e elevar a capacidade de lugares de 2 mil para 9 mil delegados, incluindo um Salão da Assembleia com mil e 600 lugares.

O complexo do bairro de Gigiri (norte), que fica num terreno de 56,6 hectares doados pelo Governo do Quénia, acolhe milhares de empregados de 88 escritórios diferentes, que apoiam as operações em mais de 160 países.

Segundo Guterres, este projeto faz parte de um "caminho partilhado rumo a um multilateralismo mais inclusivo e com visão de futuro" num "momento de transformação" das Nações Unidas, e reflete o "compromisso" da organização de se aproximar "das pessoas e regiões que serve".

O Presidente queniano, William Ruto, celebrou a ampliação do recinto e agradeceu ao secretário-geral a defesa dos interesses do sul global e o seu apoio à reforma do sistema financeiro internacional, que sufoca muitos países africanos.

"Durante muito tempo, este continente, o sul global, foi associado a problemas, conflitos, doenças, pobreza. Estamos a mudar isso", salientou Ruto.

"Este continente trata de ideias, soluções e investimentos e essa é a conversa que estamos a ter em Nairóbi, diferente de outras conversas que se tiveram antes", acrescentou.

O Presidente queniano fez também referência à Cimeira África-França, que se realiza pela primeira vez num país que não é francófono.

A Cimeira África-França decorre hoje e terça-feira na capital queniana e conta também com a participação do secretário-geral da ONU.

Em declarações durante uma conferência de imprensa por ocasião da cimeira África-França, Guterres afirmou que a ONU deve ser reformada para aumentar a representação de África na organização mundial.

"Precisamos de reformas mais profundas das instituições globais (...) que reflitam o mundo como ele é hoje, e não como era há 80 anos, e isso inclui o Conselho de Segurança, onde persiste uma injustiça histórica ao negar à África assentos permanentes", declarou.

Guterres tem apelado, frequentemente, a uma reforma destinada a oferecer ao continente africano e a outras regiões do mundo uma melhor representação na ONU.

Mas o apelo tem avançado pouco, sendo que tal implicaria que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, que dispõem de direito de veto) aceitassem limitar o seu próprio poder.

Os Estados Unidos reduziram fortemente as suas contribuições para a ONU durante a presidência de Donald Trump - em particular as relacionadas com a ajuda humanitária - e ameaçam novos cortes para que reduza os seus custos.