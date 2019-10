André Ventura volta a propor a diminuição do número de deputados

Em entrevista à Antena 1, o líder do partido André Ventura sublinha que esta será a primeira medida a ser apresentada no parlamento.



E espera para ver o voto do PSD que apresentou a mesma ideia durante a campanha eleitoral.



Nesta entrevista à Antena 1, inserida numa série de entrevistas aos novos partidos que entraram no parlamento, André Ventura também adianta que vai manter-se como comentador de futebol, na CMTV.



O líder do Chega faz também uma avaliação crítica da prestação política de Marcelo Rebelo de Sousa e garante que o partido vai apresentar um candidato próprio às presidenciais de 2021.



As ideias defendidas pelo deputado do Chega, no Parlamento.



Pode ouvir esta entrevista conduzida pela editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho, depois das notícias das 10h00.