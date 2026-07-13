Andy Burnham confirmado único candidato à sucessão de Keir Starmer

De acordo com dados do partido publicados hoje, o antigo Presidente da Câmara de Manchester obteve o apoio de 349 dos 403 deputados trabalhistas, mais 27 que os 322 confirmados desde a abertura das candidaturas, na quinta-feira.

O primeiro requisito para formalizar uma candidatura à liderança do `Labour` é o apoio de um mínimo de 20% dos deputados do grupo parlamentar, ou seja, 81.

O cenário de "entronização" - ou "coroação", como lhe chama a comunicação social britânica - já era considerado muito provável, porque os principais potenciais concorrentes afastaram-se da corrida desde que Burnham regressou ao Parlamento, após vencer uma eleição legislativa parcial em 18 de junho.

O antigo ministro da Saúde Wes Streeting, o ex-secretário de Estado da Defesa Al Carns e o atual secretário de Estado para as Relações Intergovernamentais, Darren Jones, desistiram de avançar, declarando apoio a Burnham para evitar um debate interno prolongado no partido.

As nomeações decorrem até 16 de julho, pelo que Burnham deverá ser confirmado como líder trabalhista no dia seguinte e assumir funções como primeiro-ministro após uma audiência com o rei Carlos III, prevista para 20 de julho.

O sistema parlamentar britânico permite a substituição do líder do partido no poder e, consequentemente, do primeiro-ministro, sem necessidade de eleições legislativas, sendo que o próximo escrutínio nacional só terá de ocorrer até 2029.

Keir Starmer anunciou no mês passado que se demitiria assim que fosse escolhido um sucessor, após cerca de dois anos no cargo marcados por decisões controversas que fragilizaram a sua posição política.