Angola. Leão XIV hoje na região "menos evangelizada" do país

Leão XIV chegou sábado a Angola, tendo dedicado o primeiro dia da sua visita a contactos institucionais na capital angolana e o segundo a duas celebrações religiosas, a primeira na Centralidade do Kilamba, um dos bairros populosos dos arredores de Luanda, e a segunda no Santuário mariano da Muxima, o maior centro de peregrinação católica da África Subsaariana.

Hoje, o Papa chega pelas 09:00 ao aeroporto Deolinda Rodrigues, em Saurimo, de onde seguirá para uma visita a uma casa de acolhimento de idosos, passa pela Sé Catedral e segue para a esplanada onde celebrará missa.

O responsável pela Comissão Episcopal da Cultura e da Comunicação Social da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), António Francisco Jaca, disse à Lusa que a ida de Leão XIV a Saurimo é "um gesto muito importante".

O Leste de Angola "é a zona menos evangelizada" de Angola, a de evangelização mais tardia, de há pouco mais de cem anos, em contraste com as regiões Norte, Centro e Sul, cuja evangelização ocorreu no século XV, recordou.

É também "um pouco esquecida, está mesmo a Leste", brincou.

A situação no Leste de Angola, que faz fronteira com a República Democrática do Congo, tem levado a denúncias sobre o elevado grau de subdesenvolvimento e contrastes sociais, numa região rica em recursos, principalmente diamantes, mas onde o desemprego e o analfabetismo apresentam níveis elevados.

A inclusão de Saurimo no roteiro da visita papal a Angola também não foi indiferente ao facto de o presidente da CEAST, D. Manuel Imbamba, ser o arcebispo da arquidiocese.

Leão XIV regressa a Luanda ao princípio da tarde, para o último ato desta visita, um encontro com bispos e religiosos, seguindo na terça-feira de manhã para Malabo, na Guiné Equatorial, onde terminará, quinta-feira, a sua primeira visita pastoral a África, que incluiu ainda Argélia e Camarões.