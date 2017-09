Angola: Presidente eleito leva proposta de composição do novo Governo a reunião do MPLA

Lusa15 Set, 2017, 14:42 | Mundo

O assunto foi analisado hoje em reunião ordinária do Bureau Político do partido no poder em Angola desde 1975, sob orientação do presidente do MPLA e ainda chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.

O órgão máximo do partido, de acordo com informação oficial disponibilizada à Lusa, "apreciou o calendário de investidura" do Presidente da República, do vice-Presidente da República, dos deputados à Assembleia Nacional e do Governo, conforme decorre das eleições de 23 de agosto, que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu, com 61% dos votos, segundo os dados oficiais da Comissão Nacional Eleitoral.

Na mesma informação, o Bureau Político refere ter apreciado ainda a proposta de composição da mesa da Assembleia Nacional, da presidência do Grupo Parlamentar do MPLA, da nomenclatura das comissões de trabalho permanentes e "tomou conhecimento dos departamentos ministeriais que vão compor os órgãos auxiliares do Presidente da República".

"O Bureau Político reafirma que o executivo, a ser constituído pelo MPLA, vai governar para e com todos os angolanos e que o Presidente eleito, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, será o Presidente de todos os angolanos, promovendo uma gestão inclusiva e baseada nos princípios da boa governação", lê-se na mesma informação enviada à Lusa.

Alguma indicações dadas por fontes do partido apontam para uma emagrecimento do novo Governo, face aos 31 ministros que compõem o executivo anterior.

O MPLA venceu as eleições gerais de 23 de agosto, mantendo a maioria qualificada no parlamento, com 150 deputados, e elegendo João Lourenço como novo Presidente da República, que sucede a 38 anos de liderança de José Eduardo dos Santos, que por sua vez se mantém como líder do partido.