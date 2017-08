Angola: Resultados provisórios dão 64% ao MPLA

RTP 24 Ago, 2017, 17:26 / atualizado em 24 Ago, 2017, 18:29 | Mundo

Segundo os resultados apurados, a UNITA alcançou 1.043.255 votos (24,4%) e a CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral) obteve 371.724 votos (8,56%).



O Partido de Renovação Social (PRS) surge na quarta posição desta votação, com 59.357 (1,37%), seguida da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), com 41.034 votos, (0,95%) e por último a estreante Aliança Patriótica Nacional (APN), com 22.471 (0,52%).



Segundo a CNE, a abstenção está, neste ponto da contagem, nos 23,17%, equivalente a 1.375.884 eleitores.



Ainda com um terço das mesas de voto por escrutinar, o MPLA do candidato João Lourenço está na frente da contagem, mas ainda não assegurou a maioria qualificada, o objetivo traçado pelo partido que ocupa o poder desde a independência de Angola.



Na primeira reação aos dados provisórios, Julião Mateus Paulo, secretário do bureau político do Comité Central para as relações internacionais, sublinhou que os militantes "tudo fizeram" para alcançar o objetivo da maioria qualificada e espera que esse seja o resultado definitivo.



Do lado da UNITA, principal partido da oposição, o mandatário nacional José Pedro Cachiungo reiterou que os resultados revelados são "falsos" e estão longe do escrutínio obtido através da contagem paralela que o partido está a fazer. No mesmo sentido, Cesinanda Xavier, mandatária nacional da CASA-CE, referiu que a coligação "não está de acordo" com os resultados revelados, que não correspondem com a contagem paralela. "Possivelmente os dados foram forjados", considerou.



