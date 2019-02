Ano letivo arranca hoje em Moçambique com expetativa de 1,5 milhões de alunos

Lusa01 Fev, 2019, 07:38 | Mundo

O plano do Governo moçambicano no ano letivo 2019 é matricular cerca de 1,5 milhões de alunos, mas a meta está ainda em 97%, segundo dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

Para este novo ano letivo, o Governo contratou 6.213 professores, maioritariamente destinados ao ensino primário, com 6.060 professores.

Para 2019, o ensino geral moçambicano terá modificações, à luz de uma nova Lei de Revisão do Sistema Nacional de Ensino (SNE), que prevê que a partir deste ano a escolaridade básica obrigatória em Moçambique passe do 7.º ano para o 9.º ano.

Com a nova lei, o ensino primário abrange do 1.º ao 6.º ano, retirando o 7.º ano deste nível de ensino, que passa para o secundário.

As turmas do 6.º ano deixam de ter um professor por cada disciplina e serão lecionadas por apenas um professor, tal como as restantes de todo o ensino primário.

Além disso, no novo sistema são eliminadas as dispensas no ensino geral, passando a ser obrigatória a realização de exames.

Uma das principais preocupações do Ministério da Educação em Moçambique são as desistências devido a casamentos prematuros e gravidezes precoces.

De acordo com dados oficiais, nos últimos cinco anos, cerca de 14 mil alunas abandonaram as aulas em Moçambique devido a gravidezes precoces e, deste total, 1.081 contraíram casamentos prematuros.