Antigo MAI espera que Europa dê resposta à altura da crise em Ceuta

Em entrevista à jornalista Rita Soares da Antena 1, Eduardo Cabrita afirma que na reunião de urgência de hoje vai ser preciso ter presentes os princípios europeus partilhados da responsabilidade e da solidariedade.Para o antigo ministro da Administração Interna, a questão migratória de Ceuta não é um problema apenas de Espanha. Eduardo Cabrita critica a posição tomada pela Itália.Defende que a Europa vai ter que encontrar um equilíbrio entre a firmeza das novas políticas migratórias e a União dos 27 nesta matéria.Eduardo Cabrita considera que, agora, é necessário um reforço da FRONTEX – a agência da União Europeia que gere as fronteiras externas do Espaço Schengen – e, não menos importante, um reforço da diplomacia com Marrocos.Portugal vai estar representado na reunião de hoje pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves.