Antigos advogados de Navalny condenados a penas de prisão na Rússia

Vadim Kobzev foi condenado a cinco ano e meio, Igor Sergunin a três anos e meio e Alexei Liptsen a cinco anos.

Os três advogados russos foram detidos em outubro de 2023 sob a acusação de envolvimento com grupos considerados extremistas, tal como as redes do opositor Alexei Navalny.

O caso foi encarado como uma forma de aumentar a pressão sobre a oposição para desencorajar os advogados de defesa de aceitarem casos políticos.

Na altura, Navalny cumpria uma pena de 19 anos de prisão por várias condenações penais, incluindo extremismo.

Navalny Morreu num campo de prisioneiros russo em fevereiro de 2023.