A Polónia arrancou ontem com a Presidência Rotativa do Conselho da União Europeia. O país que faz fronteira com a Ucrânia tem estado na linha da frente no apoio prestado ao Governo ucraniano. A Polónia pretende dar continuidade à "assistência política, militar e financeira" à Ucrânia e pressionar a Rússia e a Bielorrússia através de sanções mais rígidas.