António Costa celebrou Dia da Europa em Bruxelas junto de representantes portugueses

Os Estados-membros estão representados com espaços onde dão a conhecer produtos e regiões.









O Presidente do Conselho Europeu visitou os stands de todos os países e no de Portugal ainda respondeu a um desafio: acertar em dez perguntas sobre Portugal. E, obviamente, não teve dúvidas.



O quis é uma das formas que todas as representações têm de dar a conhecer o país. Os visitantes respondem a dez perguntas e recebem um selo que garante que ficaram a conhecer melhor aquele Estado-membro. Há muitos voluntários, em cada stand de cada país, a ajudar a receber quem ali aparece.



Mas também há produtos típicos para provar ou pequenos objetos que fazem parte do património da cada região



António Costa recebeu alguns dos produtos que representação portuguesa tinha para oferece aos visitantes: amêndoas e vinho do Douro, doces dos Açores, produtos sustentáveis da Madeira e informações sobre a região do Porto.

Esta tarde receberam a visita do Presidente do Conselho Europeu, António Costa.O Presidente do Conselho Europeu visitou osde todos os países e no de Portugal ainda respondeu a um desafio: acertar em dez perguntas sobre Portugal. E, obviamente, não teve dúvidas.O quis é uma das formas que todas as representações têm de dar a conhecer o país. Os visitantes respondem a dez perguntas e recebem um selo que garante que ficaram a conhecer melhor aquele Estado-membro. Há muitos voluntários, em cadade cada país, a ajudar a receber quem ali aparece.Mas também há produtos típicos para provar ou pequenos objetos que fazem parte do património da cada regiãoAntónio Costa recebeu alguns dos produtos que representação portuguesa tinha para oferece aos visitantes: amêndoas e vinho do Douro, doces dos Açores, produtos sustentáveis da Madeira e informações sobre a região do Porto.

Foto: Tony da Silva



Um dia para celebrar salientou o Presidente do Conselho Europeu



“Este é o dia dos Europeus e podemos celebrar simultaneamente a diversidade dos povos, das nações, dos Estados-Membros e a nossa vontade de estarmos unidos e prosseguirmos unidos numa Europa comum. Portugal traz muito à Europa, claro”.



A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia esteve representada pela Embaixadora Ana Paula Moreira.



“São 40 anos de uma presença construtiva dedicada à Europa, em que Portugal tem sido um exemplo, precisamente de um país que soube integrar, que soube partilhar as suas experiências e beneficiar da construção europeia”.



É isso que estamos aqui a partilhar com as pessoas, a falar da nossa memória. Temos um quiz para que as pessoas aprendam também um pouco mais sobre Portugal”



Portugal beneficiou da entrada no espaço europeu, mas também adicionou experiência à União.



“Trouxemos muito do espírito de solidariedade, do conceito que está muito hoje na moda de falar com países terceiros, de estabelecer pontes, de ter uma visão global que vá para além exclusivamente do círculo europeu, mas que tem, no fundo, esta ambição de uma Europa global, que tem uma presença que se afirma como um ator e um parceiro fiável nos quatro cantos do mundo” realça a Embaixadora.

Um dia para celebrar salientou o Presidente do Conselho Europeu“Este é o dia dos Europeus e podemos celebrar simultaneamente a diversidade dos povos, das nações, dos Estados-Membros e a nossa vontade de estarmos unidos e prosseguirmos unidos numa Europa comum. Portugal traz muito à Europa, claro”.A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia esteve representada pela Embaixadora Ana Paula Moreira.“São 40 anos de uma presença construtiva dedicada à Europa, em que Portugal tem sido um exemplo, precisamente de um país que soube integrar, que soube partilhar as suas experiências e beneficiar da construção europeia”.É isso que estamos aqui a partilhar com as pessoas, a falar da nossa memória. Temos um quiz para que as pessoas aprendam também um pouco mais sobre Portugal”Portugal beneficiou da entrada no espaço europeu, mas também adicionou experiência à União.“Trouxemos muito do espírito de solidariedade, do conceito que está muito hoje na moda de falar com países terceiros, de estabelecer pontes, de ter uma visão global que vá para além exclusivamente do círculo europeu, mas que tem, no fundo, esta ambição de uma Europa global, que tem uma presença que se afirma como um ator e um parceiro fiável nos quatro cantos do mundo” realça a Embaixadora.

Foto: Tony da Silva



“É um a história de Portugal, que está no nosso ADN e, portanto, essa é uma mais-valia que Portugal tem trazido à construção europeia.



É com a entrada, há 40 anos, de Portugal e Espanha na União Europeia que as regiões ultraperiféricas começaram a ganhar maior importância na construção do projeto europeu.



A Madeira e os Açores marcaram presença neste espaço português no edifício do Conselho Europeu.



Rita Andrade, conselheira da Região Autónoma da Madeira na Representação permanente de Portugal junto da União Europeia.



“Celebramos este ano os 40 anos, juntamente com Espanha, e é um prazer enorme poder apresentar uma mini montra de quem somos, do que temos, das nossas regiões. O nosso Portugal é muito vocacionado para as nossas regiões, mas por vezes é um pouco mais difícil dar esta visibilidade na Europa. Estamos mais longe. Este relacionamento que se estabelece aqui ao longo deste dia é sempre interessantíssimo: vai muito além da Europa. Temos aqui muitas pessoas de fora da Europa e temos também uma montra, no fundo, para o mundo”.



“Olhe, temos muita coisa, desde doçaria dos Açores – temos estes colares de rebuçados típicos da Madeira, que usamos muito no 1 de maio – temos umas plantas em lápis que são plantadas e dão plantas da Madeira, temos muito merchandising vocacionado para a sustentabilidade” refere Rita Andrade “somos um país um pouco periférico, mas sempre muito bem acolhido em toda a nossa Europa”.



“É uma fora de também ter mais Açores aqui em Bruxelas” refere João Lança, coordenador do Gabinete dos Açores em Bruxelas.



“E para além disso, aproveitamos também este momento para tentar junto da bolha de Bruxelas, apresentar produtos dos Açores e dar mais informação sobre os Açores”.



“Temos na parte da alimentar, doces tradicionais dos Açores e para além de imagens e informação sobre a região que é sempre importante para a dar a conhecer” refere o coordenador do gabinete dos Açores na capital belga.



“Obviamente que a importância das Regiões Ultraperiféricas também depende de nós e da forma como nos posicionamos e interagimos e participamos no processo. É importante tirar partido do reconhecimento do artigo 349 do Tratado de Funcionamento União Europeia e nós também trabalharmos e para encontrar soluções que nos convêm para trabalhar em articulação com o Estado Português e particularmente nós com as outras regiões, não só as regiões ultraperiféricas”.



“O Gabinete de Representação procura também, em articulação com outras regiões de outros países, sinergias e pontos comuns que nos aproximem, que nos permitam participar, junto dos legisladores, nas decisões que aqui são tomadas” refere João Lança.



Este ano também estiveram em destaque as regiões da área metropolitana do Porto, de Viseu e do Douro.



João Gonçalves, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro reforça que “desde sempre, a Comunidade Intermunicipal teve a ambição de estar mais próximo das Instituições Europeias para perceber de que forma é que poderia antecipar e preparar-se, nomeadamente para novas oportunidades de financiamento, mas também para estar junto de outras regiões da Europa para, em conjunto, ganharmos conhecimento sobre soluções para problemas comuns em várias regiões da Europa”.



“O dia de hoje tem um propósito simbólico e muito importante de, mais uma vez, celebrarmos esta efeméride e chamarmos a atenção, nomeadamente para as novas gerações, sobre a importância da Europa para os seus cidadãos e para o forma como o projeto europeu tem que ser abordado e atualizado. E sem dúvida que continuamos convictos de que o projeto europeu e nomeadamente a Europa das Regiões, será uma solução para os cidadãos europeus”.



João Gonçalves, que estava acompanhado por outros presidentes de autarquias da Região do Douro, considera importante dar a conhecer a região também pelos produtos que a caracterizam.



“Vamos dar a provar alguns sabores do Douro, aqueles sabores dos nossos produtos endógenos de excelência e que são, sem dúvida, não só marcas importantes da região, mas sobretudo marcas importantes do país em todo o mundo e, portanto, desde logo, os nossos vinhos excelentes, quer seja o generoso, o vinho do Porto, quer sejam os vinhos tranquilos, mas também os outros produtos de excelência que temos como as amêndoas”.



As Instituições Europeias recebem milhares de visitantes neste dia. Os cidadãos europeus ficam a conhecer por dentro os centros de decisão e mais sobre cada um dos estados-membros.



Os edifícios estão acessíveis a todos os que querem conhecer por dentro os locais de decisão.