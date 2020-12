António Costa em Paris com Emmanuel Macron

O primeiro-ministro, António Costa, está com o Presidente francês, Emmanuel Macron. O encontro foi pedido pelo presidente francês e tem como principal tema a preparação da presidência portuguesa da União Europeia. Um almoço de trabalho no Palácio do Eliseu, em Paris. Emmanuel Macron diz que entre as prioridades do governo francês está a questão do salário minimo europeu e ainda o Brexit. Já António Costa elogiou o empenho da França na construção europeia e apontou algumas das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia.