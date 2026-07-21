António José Seguro chegou a Cabo Verde para visita de Estado de três dias

O Presidente da República, António José Seguro, chegou ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, pelas 17:35 (19:35 em Lisboa) para uma visita de Estado de três dias.

Os primeiros pontos da agenda são protocolares: deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral e cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial.

Para as 19:40 (21:40 em Lisboa) está prevista uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, após um encontro entre ambos, alargado às delegações.

António José Seguro escolheu Cabo Verde para a sua primeira visita de Estado e chegou ao arquipélago cerca de um ano depois da mais recente passagem de um Presidente português.

Marcelo Rebelo de Sousa fez a última viagem às ilhas em julho de 2025, para participar nas comemorações dos 50 anos da independência.

Seguro é um novo protagonista na relação bilateral, mas não é o único.

Cabo Verde elegeu em maio uma nova maioria do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), numa viragem à esquerda liderada por Francisco Carvalho.

Um encontro entre o chefe de Estado português e o novo primeiro-ministro cabo-verdiano está marcado para quarta-feira, às 11:00 (13:00 em Lisboa).

Este ano, Cabo Verde tem ainda eleições presidenciais marcadas para 15 de novembro -- José Maria Neves ainda não se pronunciou sobre uma eventual candidatura a um segundo mandato.

Relações económicas, cooperação bilateral e gestão dos oceanos são temas em foco no programa da visita de Seguro.

Um fórum económico Cabo Verde -- Portugal está marcado para quarta-feira no auditório do banco central.

Na quinta-feira, o Presidente português participa na sessão de abertura da V Conferência Internacional da Década do Oceano dedicada ao tema "Economia Azul: Caminhos Sustentáveis", na ilha da Boa Vista.

O programa inclui momentos institucionais e visitas a projetos em que participa a cooperação portuguesa, como o centro de hemodiálise do Hospital Agostinho Neto -- Portugal apoiou no início do ano o primeiro transplante renal do arquipélago.

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ana Isabel Xavier, acompanha o Presidente nesta visita.

A comitiva de Seguro inclui sete deputados: Pedro Pinto (Chega), Paulo Núncio (CDS-PP), Ana Oliveira (PSD), Carlos Pereira (PS), Miguel Rangel (IL), Jorge Pinto (Livre) e Alfredo Maia (PCP).