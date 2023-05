António Vitorino procura reeleição no Conselho das Migrações

De acordo com o regulamento da agência do sistema das Nações Unidas, o diretor-geral é eleito por maioria de dois terços dos votos do Conselho, numa eleição por voto secreto e que terá início na manhã de hoje.Os únicos candidatos ao cargo são o atual diretor-geral da OIM, António Vitorino, nomeado por Portugal, e a vice-diretora-geral para a Gestão e Reforma da OIM, Amy Pope, nomeada pelos Estados Unidos da América.A candidatura de Pope marca a primeira vez nos 70 anos de história da OIM que um vice-diretor-geral em exercício contesta o cargo de um diretor-geral.Fundada em 1951, a OIM tem cerca de 19.000 funcionários e quase 560 escritórios de campo em 171 países.