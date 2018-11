Partilhar o artigo Apenas 5% de doentes com cancro no pâncreas sobrevivem após cinco anos da doença Imprimir o artigo Apenas 5% de doentes com cancro no pâncreas sobrevivem após cinco anos da doença Enviar por email o artigo Apenas 5% de doentes com cancro no pâncreas sobrevivem após cinco anos da doença Aumentar a fonte do artigo Apenas 5% de doentes com cancro no pâncreas sobrevivem após cinco anos da doença Diminuir a fonte do artigo Apenas 5% de doentes com cancro no pâncreas sobrevivem após cinco anos da doença Ouvir o artigo Apenas 5% de doentes com cancro no pâncreas sobrevivem após cinco anos da doença