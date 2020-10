Apreensão recorde de uma tonelada de metanfetaminsa nos EUA

", realçou o oficial interino da DEA, Timothy Shea, em conferência de imprensa.A investigação começou em junho e permitiu identificar uma importante rede de tráfico de droga no sul do estado da Califórnia, ligada ao cartel mexicano de Sinaloa.Após uma operação de vigilância aos traficantes, a polícia conseguiu apreender um total de uma tonelada de metanfetaminas, com um valor de revenda superior a sete milhões de dólares (cerca de seis milhões de euros).Foram ainda apreendidos 400 quilos de cocaína e seis quilos de heroína."A maior apreensão de metanfetaminas realizada em território nacional pela DEA é um duro golpe para os cartéis (de drogas) e é também uma enorme vitória" para o povo do sul da Califórnia, acrescentou Timothy Shea.", concluiu.

Segundo a organização antidrogas, Los Angeles e a região em redor representa uma plataforma onde os traficantes mexicanos transportam os produtos estupefacientes através da fronteira.