Arena de luta livre em construção na Casa Branca para aniversário de Trump

Enquanto decorrem as obras do futuro salão de baile da Casa Branca, após a demolição do histórico edifício da ala leste, hoje movimentavam-se também guindastes por detrás da icónica residência dos presidentes norte-americanos, montando um gigantesco arco de metal, segundo a AFP.

Serão instalados nesta estrutura os refletores que iluminarão os seis combates anunciados pela UFC, a organização dominante no mundo das artes marciais mistas (MMA).

De acordo com os planos apresentados pela UFC, também serão instalados a plataforma cercada (octógono) onde estão os lutadores e bancadas.

O custo total do evento está estimado em 60 milhões de dólares, segundo informações da imprensa.

"A UFC está a pagar. Não está a ser usado dinheiro público" para esta instalação, disse um funcionário da Casa Branca à AFP.

Um dos combates oporá o francês Ciryl Gane ao brasileiro Alex Pereira pelo título mundial interino de pesos pesados.

O evento principal, pelo cinturão dos pesos leves, opõe o espanhol invicto Ilia Topuria, segundo classificado do ranking geral do UFC, ao norte-americano Justin Gaethje.

São esperados cerca de 4.500 convidados no relvado sul da Casa Branca, e até 100.000 pessoas poderão assistir aos combates num ecrã gigante num parque adjacente.

Dana White, presidente da UFC e aliado próximo de Donald Trump, negou que o evento tenha motivações políticas.

"O que está a acontecer é que estou a gastar uma fortuna para celebrar o 250.º aniversário dos Estados Unidos", disse à revista Time.

Trump, cuja paixão pelos desportos de combate começou muito antes da sua carreira política, desenvolveu fortes laços com o mundo do MMA e com certos desportos populares entre os jovens brancos, um grupo demográfico que desempenhou um papel crucial na sua vitória em 2024.

As comemorações do 250.º aniversário da independência norte-americana incluem também uma corrida de fórmula Indy pelas ruas de Washington, DC.

Trump tem também promovido um conjunto de obras monumentais na capital, como um arco triunfal de 76 metros de altura.

O "Arco da Independência" foi apresentado em abril, incluindo uma figura semelhante à da Estátua da Liberdade e as inscrições "Uma Nação Sob Deus" e "Liberdade e Justiça para Todos", a ouro. Duas águias e quatro leões adornam o monumento, a instalar entre o Memorial Lincoln e o Cemitério Nacional de Arlington.

Os Presidentes norte-americanos recebem geralmente nomes de edifícios ou infraestruturas quando deixam o cargo ou após a sua morte, mas Trump, bilionário do setor imobiliário que é proprietário de uma torre com o seu nome na prestigiada Quinta Avenida de Nova Iorque, tem procurado assegurar desde já a homenagem.

Em dezembro, o conselho de curadores do Kennedy Center - escolhido pelo Presidente republicano - votou a renomeação desta prestigiada instituição cultural de Washington como "Trump Kennedy Center".

Foi também anunciado o lançamento de uma nova classe de grandes navios de guerra que terão o nome de Trump.

O Departamento do Tesouro confirmou ainda a existência de um plano para uma moeda comemorativa de um dólar com a imagem de Trump, embora as leis proíbam colocar em notas a imagem de um Presidente em funções ou vivo.