Argentina formaliza saída da OMS um ano após notificação

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Pablo Quirno, confirmou a medida numa publicação nas redes sociais, indicando que a retirada se concretiza "um ano depois da notificação formal" feita pelo país.

A decisão de abandonar a OMS tinha sido anunciada pelo Governo liderado por Javier Milei no início de 2025, no quadro de uma revisão mais ampla da participação da Argentina em organismos internacionais.

O Governo argentino justificou então a decisão com críticas ao funcionamento e à gestão da OMS, nomeadamente durante a pandemia de covid-19, defendendo uma maior autonomia nacional em matéria de política de saúde e rejeitando o que classificou como interferência externa nas decisões soberanas do país.

Não foram, para já, divulgados detalhes adicionais sobre as implicações imediatas da saída, nomeadamente ao nível da cooperação sanitária internacional ou do acesso a programas e financiamento da organização.