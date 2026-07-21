Armazém humanitário da UNICEF com danos graves após ataque russo

A organização declarou, num comunicado, que "um armazém contratado pela UNICEF em Bilogorodka sofreu danos graves em resultado de ataques das Forças Armadas russas", sublinhando que "a extensão total dos danos ainda está a ser avaliada".

"No momento do ataque, o armazém continha mais de 106.000 artigos com um valor estimado em mais de 3,4 milhões de euros", explicou.

"Entre os artigos estavam geradores, água potável, `kits` de higiene e tanques de armazenamento de água, essenciais para a resposta da UNICEF na Ucrânia, especialmente para crianças e famílias em áreas de combate e para o inverno que se aproxima", referiu a organização.

A UNICEF lamentou que este ataque faça parte das noites horríveis que as crianças estão a passar sem dormir, durante as quais "sirenes de ataque aéreo e explosões prolongam-se durante várias horas em Kiev e na região circundante".

"Há vítimas e danos em casas. A UNICEF e os seus parceiros continuam a prestar assistência às crianças e famílias afetadas", acrescentou o comunicado.

"A UNICEF está profundamente preocupada com as contínuas mortes e ferimentos de crianças na Ucrânia. Junho registou o maior número mensal de vítimas infantis desde 2022, com sete crianças mortas e 116 feridas", disse a organização, referindo que mais duas crianças foram mortas e 50 ficaram feridas na semana passada.

Neste sentido, a UNICEF enfatizou que "os ataques constantes estão também a dificultar a resposta humanitária", especificando que "os danos em depósitos humanitários e os ataques contra o pessoal humanitário estão a impedir a entrega de ajuda vital a crianças e famílias afetadas pelo conflito".

"Estes ataques precisam parar. As crianças e as instalações humanitárias precisam de ser protegidas. As crianças na Ucrânia, em particular, precisam de uma paz duradoura", acrescentou a UNICEF, quando acontece uma escalada dos ataques russos contra Kiev e a falta de progressos na frente diplomática, com os contactos paralisados há várias semanas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.