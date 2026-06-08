Arménia. Partido pró-europeu venceu com maioria absoluta

Nikol Pashinyan- renova-se no poder para um terceiro mandato, até 2030.



Além da aproximação à Europa Ocidental, a vitória de Pashinyan dá também mais garantias de que as negociações de paz com o Azerbeijão vão continuar.



A líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, saudou os resultados das legislativas na Arménia, dizendo que o país escolheu um futuro na Europa, apesar das pressões russas.



As outras duas forças da oposição, a formação do ex-Presidente Robert Kocharyan e o partido Arménia Próspera, obtiveram 9,9% e 4% dos votos, respetivamente.



A participação eleitoral foi de 59%, segundo o organismo que regulou as eleições.



Nikol Pashinyan disse que se tratou de "uma vitória histórica", prometendo "continuar a corrida para a aproximação da Arménia ao Ocidente" e pretendendo, ao mesmo tempo, "reforçar as relações" com a Rússia.

