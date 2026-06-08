Mundo
Arménia. Partido pró-europeu venceu com maioria absoluta
O partido Contrato Civil, do primeiro-ministro Nikol Pashinyan venceu com maioria absoluta, vencendo o partido pró russo Aliança Arménia.
Nikol Pashinyan- renova-se no poder para um terceiro mandato, até 2030.
Além da aproximação à Europa Ocidental, a vitória de Pashinyan dá também mais garantias de que as negociações de paz com o Azerbeijão vão continuar.
A líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, saudou os resultados das legislativas na Arménia, dizendo que o país escolheu um futuro na Europa, apesar das pressões russas.
As outras duas forças da oposição, a formação do ex-Presidente Robert Kocharyan e o partido Arménia Próspera, obtiveram 9,9% e 4% dos votos, respetivamente.
A participação eleitoral foi de 59%, segundo o organismo que regulou as eleições.
Nikol Pashinyan disse que se tratou de "uma vitória histórica", prometendo "continuar a corrida para a aproximação da Arménia ao Ocidente" e pretendendo, ao mesmo tempo, "reforçar as relações" com a Rússia.
Além da aproximação à Europa Ocidental, a vitória de Pashinyan dá também mais garantias de que as negociações de paz com o Azerbeijão vão continuar.
A líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, saudou os resultados das legislativas na Arménia, dizendo que o país escolheu um futuro na Europa, apesar das pressões russas.
As outras duas forças da oposição, a formação do ex-Presidente Robert Kocharyan e o partido Arménia Próspera, obtiveram 9,9% e 4% dos votos, respetivamente.
A participação eleitoral foi de 59%, segundo o organismo que regulou as eleições.
Nikol Pashinyan disse que se tratou de "uma vitória histórica", prometendo "continuar a corrida para a aproximação da Arménia ao Ocidente" e pretendendo, ao mesmo tempo, "reforçar as relações" com a Rússia.