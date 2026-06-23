Arranha-céus em Madrid evacuado devido a uma explosão no interior do edifício

Arranha-céus em Madrid evacuado devido a uma explosão no interior do edifício

O prédio alberga a empresa espanhola de energia Moeve.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Mohammed Salem - Reuters

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Uma das quatro torres de Madrid, o Moeve (antigo Cepsa), foi evacuada esta terça-feira devido a uma explosão no interior que provocou uma grande coluna de fumo.

Várias equipas de bombeiros foram enviadas para o local para combater o incidente.

Segundo a polícia espanhola, o incêndio já foi controlado e ninguém ficou ferido. Apenas dois funcionários foram assistidos por inalação leve de fumo.

O incêndio começou por volta das 17h00 e terá deflagrado no 25.º andar do edifício de 45 andares. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Uma testemunha disse à Reuters que viu fumo e sentiu o cheiro a vapores antes de o alarme do edifício disparar. Imagens captadas por testemunhas mostraram fumo a sair dos andares na secção intermédia do edifício.

Este é o segundo incêndio a atingir a Torre Moeve em menos de um ano. O incêndio anterior ocorreu em dezembro de 2025 e envolveu um transformador elétrico localizado no subsolo.

O edifício é o segundo arranha-céu mais alto da Espanha, com 45 andares e 248 metros de altura, e pertence ao empresário espanhol Amancio Ortega desde 2016.

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