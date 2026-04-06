Artemis II. Mais de 50 anos depois astronautas voltam esta noite à orbita lunar

A tripulação vai poder ver a face oculta da Lua pelas janelas da Orion, no momento em que estará a uma distância da Terra de quase 407 mil quilómetros e a pouco mais de 6 mil km da lua. Serão os primeiros humanos a contemplar a Lua na totalidade em mais de 50 anos.

Ana Fernandes Silva - RTP Antena 1





A chegada do modulo "Integrity" está previsto para as 23h47 (hora de Lisboa).





Os tripulantes vão sobrevoar a lua durante seis horas e é já quase no final desse tempo que vão ter a possibilidade de assistir a um eclipse solar.









Durante o sobrevoo a tripulação vai utilizar as câmaras fotográficas que possui a bordo, desbravando o lado mais afastado da Lua, que é também o menos conhecido, já que foi difícil de explorar pelos astronautas do programa Apollo.





A missão Artemis II deve regressar à terra na próxima sexta-feira, 11 de abril.