Assembleia Constituinte levanta imunidade a mais um deputado da oposição

Guanipa é o 19.º deputado da oposição cuja imunidade parlamentar foi levantada por alegadamente estar envolvido com um grupo de militares que a 30 de abril se concentraram em Altamira (leste de Caracas) e apelaram ao não reconhecimento do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

O parlamentar é ainda acusado dos delitos de instigar à insurreição, rebelião civil, associação para cometer delito, usurpação de funções, instigação pública ao ódio e de desobedecer as leis.

"Hoje cabe-nos julgar os que ousam trair a pátria e que (...) estiveram em Altamira e cheios de boa fé entregam as nossas empresas às transnacionais", explicou o constituinte Esteban Arvelo.

O vice-presidente da comissão de justiça da AC (organismo que a oposição não reconhece) explicou ainda que a decisão tem por base um pedido do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela e que o parlamentar será alvo de uma investigação e julgado em tribunal.

"Teremos que falar com Iris [Varela, ministra do Serviço Penitenciário] para que lhe consiga um espaço em Tocorón [cadeia venezuelana]", frisou.

O levantamento da imunidade parlamentar do deputado Juan Pablo Guanipa tem lugar depois de este convocar, terça-feira, em nome da oposição, uma marcha de protesto desde Los Dos Caminos até El Marqués (ambas localidades a leste de Caracas) até uma das sedes da empresa estatal Corporação Elétrica da Venezuela (Corpoelec).

"É o momento de intensificar a luta, o que significa retomar os protestos nas ruas", disse Guanipa aos jornalistas.

O líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição detém a maioria), Juan Guaidó, já reagiu ao levantamento da imunidade e expressou o seu apoio ao deputado.

"Eles investem contra Juan Pablo Guanipa pela sua liderança em defesa dos zulianos (cidadãos do estado de Zúlia). Todo o nosso apoio. Continuamos firmes", escreveu na sua conta na rede social Twitter.