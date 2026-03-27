Assinatura de Donald Trump vai aparecer nas notas americanas

O Departamento do Tesouro anunciou na quinta-feira que a assinatura de Trump vai passar a estar presentes nas notas americanas a partir do verão como forma de assinalar o 250º aniversário da independência americana. As novas notas também deixarão de incluir, pela primeira vez em 165 anos, a assinatura do tesoureiro dos EUA.



As primeiras notas de 100 dólares com a assinatura de Trump e a do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, serão impressas em junho, seguindo-se outras notas nos meses subsequentes. As novas notas podem demorar algumas semanas a circular nos bancos.



"Não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas de nosso grande país e do presidente Donald J. Trump do que com notas de dólar americano ostentando o seu nome", disse Bessent.



Esta é a mais recente medida do da Administração Trump para associar o nome do republicano a uma série de programas governamentais e prédios públicos. Um painel federal de artes, cujos membros foram nomeados por Trump, aprovou na semana passada o desenho de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem do presidente.



A tentativa de emitir uma moeda de um dólar com a imagem de Trump, sem ser comemorativa, foi chumbada por uma série de normas que proíbem a representação de pessoas vivas em moedas norte-americanas.



Uma lei que rege a impressão de notas da Reserva Federal concede ao Tesouro liberdade para alterar os desenhos de forma a evitar a falsificação. A lei exige, no entanto, a manutenção de certos elementos, incluindo as palavras "In God We Trust" (Em Deus Confiamos), e apenas permite retratos de pessoas falecidas.



Os desenhos gerais das notas não serão alterados, exceto a assinatura de Trump que irá substituir a do Tesoureiro.



O atual tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, prometeu que a moeda do país "continuará a ser um símbolo de prosperidade, força e do espírito inabalável do povo americano".

