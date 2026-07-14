Astrid Bergmål, Secretária de Estado para os Negócios Estrangeiros da Noruega: "Vemos a sociedade civil como crucial para haver uma democracia estável"

2026 assinala 120 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a Noruega. Para reforçar as ligações entre os dois países, a Secretária de Estado para os Negócios Estrangeiros norueguesa esteve em Portugal. Em entrevista exclusiva à RTP Europa, Astrid Bergmål destaca o financiamento dos EEA Grants em Portugal: um fundo de coesão social da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein. "É uma forma de a Noruega contribuir - e até pagar - por participar [no mercado interno com os Estados-Membros da União Europeia], justifica a Secretária de Estado norueguesa.



O sexto - e mais recente - Ciclo de Financiamento EEA Grants representa uma alocação financeira de 126,3 milhões de euros para Portugal, entre o período de 2021 e 2028. Destina-se a apoiar iniciativas que promovam a transição verde europeia, a democracia, o estado de direito, os direitos humanos, a inclusão e a resiliência social.



Astrid Bergmål lembra ainda a importância de a Noruega continuar a ser um dos principais fornecedores de gás e petróleo da União Europeia. "É importante continuarmos a ser um fornecedor estável", garante a Secretária de Estado. "Fornecemos cerca de 30% de gás e petróleo à UE e queremos continuar a fazê-lo", completa a norueguesa.



Questionada sobre a possibilidade de o Presidente dos Estados Unidos receber o Prémio Nobel da Paz, Astrid Bergmål relembra que a atribuição não é da responsabilidade do governo norueguês, mas de uma entidade independente. Mesmo assim, defende que "todos os líderes deveriam trabalhar para receber o Prémio Nobel da Paz".



A entrevista foi conduzida pela jornalista Rebecca Abecassis, com imagem de João Pedro Fontes.