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Astrid Bergmål, Secretária de Estado para os Negócios Estrangeiros da Noruega: "Vemos a sociedade civil como crucial para haver uma democracia estável"
De visita a Portugal, Astrid Bergmål reafirma a importância do investimento em Portugal, através dos apoios EEA Grants
O sexto - e mais recente - Ciclo de Financiamento EEA Grants representa uma alocação financeira de 126,3 milhões de euros para Portugal, entre o período de 2021 e 2028. Destina-se a apoiar iniciativas que promovam a transição verde europeia, a democracia, o estado de direito, os direitos humanos, a inclusão e a resiliência social.
Astrid Bergmål lembra ainda a importância de a Noruega continuar a ser um dos principais fornecedores de gás e petróleo da União Europeia. "É importante continuarmos a ser um fornecedor estável", garante a Secretária de Estado. "Fornecemos cerca de 30% de gás e petróleo à UE e queremos continuar a fazê-lo", completa a norueguesa.
Questionada sobre a possibilidade de o Presidente dos Estados Unidos receber o Prémio Nobel da Paz, Astrid Bergmål relembra que a atribuição não é da responsabilidade do governo norueguês, mas de uma entidade independente. Mesmo assim, defende que "todos os líderes deveriam trabalhar para receber o Prémio Nobel da Paz".
A entrevista foi conduzida pela jornalista Rebecca Abecassis, com imagem de João Pedro Fontes.