Astronautas da Artemis II já atravessaram o lado oculto da Lua

Os astronautas da missão Artemis II já atravessaram o lado oculto da Lua e começam agora a longa viagem de regresso à Terra.





Durante cerca de 40 minutos, as comunicações foram interrompidas no momento em que sobrevoavam as regiões inexploradas do satélite e o seu lado oculto.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026



Os tripulantes vão ter a possibilidade de assistir a um eclipse solar. Durante o sobrevoo, a tripulação vai utilizar as câmaras fotográficas que possui a bordo, desbravando o lado mais afastado da Lua, que é também o menos conhecido, já que foi difícil de explorar pelos astronautas do programa Apollo. A missão Artemis II ultrapassou esta segunda-feira a marca da Apollo 13, em 1970, e alcançou o ponto mais distante alguma vez atingido por um ser humano em relação à Terra.





Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta canadiano Jeremy Hansen, atingiram esta segunda-feira a distância máxima da Terra, de aproximadamente 406.600 quilómetros, cerca de 6.606 quilómetros para além do recorde detido por Jim Lovell e a sua tripulação da Apollo 13 durante 56 anos.





"Ultrapassámos a maior distância alguma vez percorrida pelos humanos a partir do planeta Terra. Fazemo-lo em homenagem aos esforços e feitos extraordinários dos nossos antecessores na exploração espacial humana", declarou um dos astronautas do programa Artemis.





"Continuaremos a nossa viagem ainda mais longe no espaço, antes que a Mãe Terra nos consiga trazer de volta a tudo o que nos é querido", acrescentou, desafiando a próxima geração "a garantir que este recorde não dura muito tempo".





A missão Artemis II é o primeiro voo de teste tripulado do programa Artemis da NASA, lançado na passada quinta-feira, e terá a duração de quase dez dias. Para além de ser o primeiro voo tripulado em torno da Lua em mais de 50 anos, esta missão lunar é histórica por ser a primeira cuja tripulação inclui uma mulher, Christina Koch, um homem negro, o piloto Victor Glover, e um canadiano, Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana.





A missão Artemis II deve regressar à Terra na próxima sexta-feira, 11 de abril. Se esta missão e a seguinte, no próximo ano, forem bem-sucedidas, a NASA planeia aterrar astronautas na Lua em 2028.





c/agências