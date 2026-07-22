Astrónomos podem ter encontrado a primeira lua fora do Sistema Solar

O objeto foi identificado no sistema estelar CD-35 2722, situado a centenas de anos-luz da Terra, e apresenta uma característica rara: em vez de orbitar um planeta, como acontece com a Lua em relação à Terra, gira em torno de uma anã castanha - um corpo celeste maior do que um planeta, mas sem massa suficiente para se tornar uma estrela.





É precisamente esta configuração pouco habitual que está a desafiar os astrónomos.





Kevin Hoy , investigador do ESO e autor principal do estudo, descreve o sistema como "super estranho" quando comparado com o Sistema Solar.





Créditos: ESO News - Youtube





"Este sistema é muito diferente do nosso e obriga-nos a repensar a forma como classificamos alguns objetos no Universo".





Os chamados exoplanetas orbitam outras estrelas fora do Sistema Solar. Tal como acontece no nosso sistema planetário, onde existem várias luas, a descoberta de um objecto a orbitar outro, sem ser uma estrela, é também considerado uma lua, daí classificação de exolua.

Descoberta aguardada há décadas

Até hoje existiam apenas alguns candidatos, sem provas suficientemente sólidas para confirmar a sua existência. Primeira exolua? Mais de seis mil exoplanetas já foram confirmados pelos astrónomos, mas nenhuma lua fora do Sistema Solar foi ainda identificada de forma inequívoca. O objeto agora descoberto poderá ser a primeira exolua conhecida.

Very Large Telescope, para medir pequenas oscilações da anã castanha provocadas pela atração gravitacional do objeto que a acompanha. Segundo os investigadores, estas observações constituem a evidência mais convincente obtida até agora para a existência de uma exolua. Neste caso, a equipa utilizou o instrumento CRIRES+ , instalado no, para medir pequenas oscilações da anã castanha provocadas pela atração gravitacional do objeto que a acompanha. Segundo os investigadores, estas observações constituem a evidência mais convincente obtida até agora para a existência de uma exolua.





Créditos: ESO News - Youtube



Alice Zurlo , investigadora da Universidade Diego Portales e colaboradora do estudo, considera que esta poderá representar "a primeira deteção plausível de um exossatélite".

O futuro poderá revelar muitas mais