Ataque a escola na Turquia faz quatro mortos e 20 feridos

"Infelizmente, temos a lamentar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três estudantes. Temos também 20 feridos", disse o governador da província de Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer.

Segundo as autoridades, um aluno, que empunhava armas pertencentes ao seu pai, disparou contra estudantes e professores que estavam em duas salas de aula da escola, acabando por ser morto.

O motivo do ataque ainda não foi esclarecido.

As autoridades enviaram polícias e ambulâncias para a escola e imagens de vídeo do local mostram pelo menos duas pessoas a serem colocadas em ambulâncias à porta da escola.

Na terça-feira, 16 pessoas, a maioria das quais estudantes, ficaram feridas quando um antigo aluno disparou tiros contra outra escola secundária da província vizinha de Sanliurfa.