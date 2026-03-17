Ataque a hospital em Cabul faz pelo menos 400 mortos





Num primeiro balanço, um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão tinha indicado que mais de 200 pacientes que estavam em tratamento num dos pavilhões morreram após o bombardeamento ao centro de recuperação com capacidade para cerca de 2.000 doentes.



O Governo do Paquistão negou ter atacado uma instalação médica civil, afirmando que as suas operações foram “altamente precisas e direcionadas” contra armazéns de material do grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).



Num comunicado, o Ministério da Informação paquistanês considerou que a versão apresentada pelas autoridades talibãs é uma “distorção dos factos” destinada a encobrir alegado apoio ao terrorismo transfronteiriço, acrescentando que as explosões secundárias registadas após o ataque indicariam a presença de armamento pesado no local.



O Hospital Omid era uma das maiores unidades de reabilitação de toxicodependentes do Afeganistão, recebendo pacientes provenientes das 34 províncias do país.





Os dois países entraram em conflito há várias semanas e na última noite foram ouvidas explosões em Cabul.



Depois deste ataque, a China já veio pedir calma e moderação das duas partes.

e na última noite foram ouvidas explosões em Cabul.

As operações de busca continuam e o balanço não está fechado.