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Ataque a Presidente dos EUA. Suspeito arrisca prisão perpétua
O homem suspeito de tentar assassinar o Presidente dos Estados Unidos já conhece as acusações formais.
Enfrenta agora três acusações graves: tentativa de homicídio do Chefe de Estado, disparo de arma de fogo e posse ilegal de armamento. Se for condenado, a sentença pode chegar à prisão perpétua.
O Ministério Público solicitou a prisão preventiva, aguardando-se agora pela nova audiência, marcada para quinta-feira.
Entretanto, as falhas de segurança estão no centro do debate público.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos veio a público defender as autoridades, garantindo que os protocolos não falharam e responsabilizando a comunicação social pelo tom da discussão.