Ataque a Presidente dos EUA. Suspeito arrisca prisão perpétua

O indivíduo, de 31 anos, compareceu ontem pela primeira vez em tribunal, num ambiente de grande tensão.



Enfrenta agora três acusações graves: tentativa de homicídio do Chefe de Estado, disparo de arma de fogo e posse ilegal de armamento. Se for condenado, a sentença pode chegar à prisão perpétua.



O Ministério Público solicitou a prisão preventiva, aguardando-se agora pela nova audiência, marcada para quinta-feira.



Entretanto, as falhas de segurança estão no centro do debate público.



O Procurador-Geral dos Estados Unidos veio a público defender as autoridades, garantindo que os protocolos não falharam e responsabilizando a comunicação social pelo tom da discussão.



