Ataque com drones a Zaporizhzhia. Kiev nega acusações de Moscovo

As autoridades russas que controlam a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia denunciaram um novo ataque ucraniano, desta vez contra o centro de transporte da central, que destruiu oito veículos.







Segundo Moscovo, não há danos em equipamentos essenciais na maior central nuclear na Europa.





“Seis autocarros e duas carrinhas foram destruídos em consequência do ataque de hoje. Não há feridos entre o pessoal”, pode ler-se nas redes sociais da central nuclear.



De acordo com a agência espanhola Europa Press, as autoridades russas alertaram que estes ataques “geram riscos adicionais para o funcionamento estável da central nuclear, dificultam o seu funcionamento normal e representam uma ameaça à segurança dos trabalhadores”.



Apesar do incidente, as autoridades garantem que a central está a funcionar normalmente e que a segurança operacional “está totalmente garantida”.







afirmou Volodymyr Zelensky, na mensagem diária nas redes sociais."Por favor, certifiquem-se que salvam vidas", apelou.O presidente admitiu ainda que as forças ucranianas atacaram um avião russo e alvos petrolíferos."Isto é o que realmente afeta o potencial russo para agrssão".