Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataque com drones a Zaporizhzhia. Kiev nega acusações de Moscovo
Kiev nega a acusação de Moscovo de que um drone ucraniano terá atingido a central nuclear de Zaporizhzhia.
As autoridades russas que controlam a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia denunciaram um novo ataque ucraniano, desta vez contra o centro de transporte da central, que destruiu oito veículos.
Segundo Moscovo, não há danos em equipamentos essenciais na maior central nuclear na Europa.
“Seis autocarros e duas carrinhas foram destruídos em consequência do ataque de hoje. Não há feridos entre o pessoal”, pode ler-se nas redes sociais da central nuclear.
De acordo com a agência espanhola Europa Press, as autoridades russas alertaram que estes ataques “geram riscos adicionais para o funcionamento estável da central nuclear, dificultam o seu funcionamento normal e representam uma ameaça à segurança dos trabalhadores”.
Apesar do incidente, as autoridades garantem que a central está a funcionar normalmente e que a segurança operacional “está totalmente garantida”.
De acordo com a agência espanhola Europa Press, as autoridades russas alertaram que estes ataques “geram riscos adicionais para o funcionamento estável da central nuclear, dificultam o seu funcionamento normal e representam uma ameaça à segurança dos trabalhadores”.
Apesar do incidente, as autoridades garantem que a central está a funcionar normalmente e que a segurança operacional “está totalmente garantida”.
O presidente da Ucrânia avisa que a Rússia está a preparar um ataque em grande escala. "Dados dos serviços secretos sobre a possibilidade de um ataque gigantesto continuam a ser relevantes", afirmou Volodymyr Zelensky, na mensagem diária nas redes sociais.
"Por favor, certifiquem-se que salvam vidas", apelou.
O presidente admitiu ainda que as forças ucranianas atacaram um avião russo e alvos petrolíferos.
"Isto é o que realmente afeta o potencial russo para agrssão".