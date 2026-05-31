Ataque com drones a Zaporizhzhia. Kiev nega acusações de Moscovo

Ataque com drones a Zaporizhzhia. Kiev nega acusações de Moscovo

Kiev nega a acusação de Moscovo de que um drone ucraniano terá atingido a central nuclear de Zaporizhzhia.

RTP /
Alina Smutko - Reuters

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As autoridades russas que controlam a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia denunciaram um novo ataque ucraniano, desta vez contra o centro de transporte da central, que destruiu oito veículos.

Segundo Moscovo, não há danos em equipamentos essenciais na maior central nuclear na Europa.

“Seis autocarros e duas carrinhas foram destruídos em consequência do ataque de hoje. Não há feridos entre o pessoal”, pode ler-se nas redes sociais da central nuclear.

De acordo com a agência espanhola Europa Press, as autoridades russas alertaram que estes ataques “geram riscos adicionais para o funcionamento estável da central nuclear, dificultam o seu funcionamento normal e representam uma ameaça à segurança dos trabalhadores”.

Apesar do incidente, as autoridades garantem que a central está a funcionar normalmente e que a segurança operacional “está totalmente garantida”.
A Ucrânia rejeitas as acusações, argumentando que esta é "mais uma manobra de propaganda" da Rússia.

O presidente da Ucrânia avisa que a Rússia está a preparar um ataque em grande escala.
"Dados dos serviços secretos sobre a possibilidade de um ataque gigantesto continuam a ser relevantes", afirmou Volodymyr Zelensky, na mensagem diária nas redes sociais.

"Por favor, certifiquem-se que salvam vidas", apelou.

O presidente admitiu ainda que as forças ucranianas atacaram um avião russo e alvos petrolíferos.

"Isto é o que realmente afeta o potencial russo para agrssão".
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