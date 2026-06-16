Ataque com drones incendeia refinaria de combustíveis em Moscovo
As autoridades ucranianas anunciaram hoje ter atacado uma importante refinaria de combustíveis de Moscovo, que de manhã estava em chamas, segundo entidades locais, embora sem provocar vítimas.
O autarca da capital russa, Sergei Sobyanin, afirmou nas redes sociais que "um dos drones danificou uma instalação na refinaria de Moscovo".
"Não há vítimas. Equipas de emergência estão a trabalhar no local", continuou, sem fornecer mais informações.
Segundo a agência de notícias russa Interfax citando autoridades moscovitas, as chamas foram controladas e "não há risco de o fogo se alastrar".
Sobyanin também declarou que foram abatidos nas últimas horas 58 drones lançados pela Ucrânia contra aquela cidade russa, enquanto o ministério da Defesa da Rússia anunciou que foram intercetados 172 drones em várias regiões do país, no mar de Azov, no mar Negro e na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.
"Moscovo sob ataque. Uma refinaria de Moscovo está em chamas", escrevera antes, também numa plataforma digital, o oficial militar ucraniano Andriy Kovalenko.
Kovalenko publicou um vídeo de um canal russo no Telegram mostrando a infraestrutura atacada em chamas, acrescentando que os danos provocados vão forçar a refinaria a fechar ou, pelo menos, reduzir suas operações.
Ainda segundo a mesma fonte, a refinaria atingida processa aproximadamente 11 milhões de toneladas de petróleo anualmente e fornece quase 40% da procura de gasolina em Moscovo e metade da procura de gasóleo.