Ataque de drones ucranianos em centro logístico russo causa sete mortos

Ondas de ataques com drones ucranianos mataram sete trabalhadores de um armazém e feriram dezenas de outros, enquanto outro ataque provocou um incêndio num depósito de petróleo na região metropolitana da capital, disseram governadores regionais este sábado.

Segundo o governador regional Evguéni Pervyshov, os aparelhos atingiram esta madrugada um armazém da empresa Wildberries. O incêndio que deflagrou no local foi entretanto controlado, embora os bombeiros se mantenham em operação.

"Sete pessoas que trabalhavam no turno da noite morreram no local", escreveu Pervyshov no Telegram, acrescentando que 28 drones também foram abatidos.



"Se tivessem atingido o seu objetivo, o número de vítimas civis poderia ter sido muito maior", disse ainda.

A Ucrânia tem intensificado nos últimos meses os ataques em território russo, visando sobretudo infraestruturas logísticas e ligadas aos hidrocarbonetos, numa tentativa de reduzir a capacidade de Moscovo para financiar a guerra.

Entretanto, o presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianine, informou que a região da capital foi alvo de mais de 370 drones durante a noite.

"A maioria foi abatida pelas defesas antiaéreas ainda longe da cidade. Sessenta e quatro drones inimigos foram destruídos já na aproximação a Moscovo", escreveu o autarca na rede Telegram.

Pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em ataques lançados na sexta-feira na Ucrânia, na Federação Russa e em territórios ocupados pelas forças armadas russas, segundo as respetivas autoridades.

A Ucrânia tem intensificado as ações contra infraestruturas russas ligadas à logística e à energia, procurando reduzir a capacidade de Moscovo para sustentar o esforço de guerra.

As forças ucranianas atingiram 12 navios da chamada "frota sombra" russa no mar Negro, anunciou o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, na plataforma de mensagens Telegram.

De acordo com o responsável, foram atingidos nove cargueiros, um petroleiro, um navio de transporte de gás e um rebocador, durante uma ofensiva lançada na sexta-feira.

Os ataques coincidiram com uma operação de grande escala contra a península da Crimeia, ocupada pela Rússia, onde se registaram explosões em várias cidades, seguidas de incêndios em múltiplos locais.

C/Lusa