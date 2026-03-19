Ataque do Hezbollah contra Israel faz 2 feridos graves

As sirenes de alerta aéreo soaram ao longo do dia em várias partes do norte, centro e sul de Israel, sendo o último ataque registado às 22h42, hora local (20h42 GMT).

Segundo o serviço de emergência Magen David Adom (MDA), os ataques iranianos resultaram num total de cinco feridos ligeiros, atingidos por estilhaços e fragmentos de vidro.

Esta última vaga de mísseis, que o exército israelita afirmou incluir munições de fragmentação, ocorreu apenas uma hora após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter declarado em conferência de imprensa que o Irão, após 20 dias de campanha militar, "já não tem capacidade para enriquecer urânio ou possuir mísseis balísticos".

Ao longo do dia, o grupo xiita libanês Hezbollah manteve ataques constantes com `rockets` e `drones` contra o norte de Israel.

Um porta-voz militar afirmou à EFE que um destes projéteis atingiu uma casa na cidade de Kiryat Shmona, no norte do país, por volta das 18h00 locais (16h00 GMT), ferindo "quatro civis israelitas, dois deles gravemente".

Os ataques do Hezbollah e de Israel têm-se sucedido praticamente sem interrupção desde 02 de março, quando o grupo xiita lançou bombardeamentos contra o país vizinho em retaliação à ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Desde o início do mês, Israel tem conduzido uma intensa campanha de ataques contra alegados alvos do Hezbollah, em Beirute, no leste e no sul do Líbano, onde expandiu as posições militares que já ocupava no conflito anterior.

Os ataques israelitas já causaram pelo menos 912 mortos no Líbano e mais de um milhão deslocados, de acordo com o último balanço oficial de Beirute.

No total, quinze pessoas morreram em território israelita na sequência dos ataques iranianos em retaliação pela ofensiva israelo-norte-americana lançada a 28 de fevereiro, enquanto quatro morreram em território palestiniano.

Após 20 dias de intensos ataques israelitas em território iraniano, visando desde instalações militares a centros de inteligência e infraestruturas nucleares, o número de mortos no Irão atingiu pelo menos 1.230, embora este número não tenha sido atualizado desde 5 de março.