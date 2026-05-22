Ataque fez e um morto e 35 feridos na região anexada de Lugansk

O governador da região, Leonid Pasechnik, ocupada pela Rússia, acusou as forças da Ucrânia de terem provocado uma "tragédia" ao atacarem com drones uma instituição escolar e a residência de estudantes da Escola Profissional de Starobilsk.

As autoridades russas que os jovens têm entre 14 e 18 anos de idade.

Até ao momento, três civis foram resgatados dos escombros, de acordo com as autoridades russas, sendo que pelo menos 10 pessoas continuam retidas.

As autoridades federais russas classificaram o ataque como "ato terrorista".

"Os terroristas estão a atacar crianças deliberada e impunemente", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

Entretanto, o presidente da câmara pró-russa da cidade ucraniana ocupada de Donetsk, Oleksiy Kulemzin, afirmou que quatro civis ficaram feridos em ataques com drones ucranianos contra a cidade.

Durante a última noite, o Ministério da Defesa russo informou que as defesas aéreas abateram 217 drones ucranianos.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e territórios orientais ucranianos.

Em 2022, Moscovo lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano.