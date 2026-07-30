Ataque russo contra a Ucrânia provocou oito mortos

Na região de Dnipropetrovsk, seis pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um ataque massivo que destruiu infraestruturas civis, informou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Hanzha.

Entre as vítimas, na área de Krivyi Rig, estão uma menina de seis anos e dois rapazes de 11 e 17 anos.

Em Leópolis, o número de feridos subiu para 30, após um ataque com mísseis que atingiu duas habitações residenciais e danificou mais de 20 edifícios, uma escola e dois jardins de infância.

O autarca Andrii Sadovyi confirmou que várias crianças estão entre os feridos, incluindo uma hospitalizada.

Na região de Kiev, cinco pessoas ficaram feridas no distrito de Brovary, incluindo um menor e duas mulheres, segundo o chefe interino da administração regional, Ruslan Oliinyk.

Segundo o Presidente, o exército ucraniano conseguiu abater mais de 260 drones e parte dos mísseis disparados, mas voltou a lamentar a falta de meios antiaéreos.

"Os atrasos no fornecimento de mísseis antibalísticos levam a este tipo de destruição e ao número de baixas que estamos a ver hoje", afirmou.

Em contrapartida, a Ucrânia intensificou também as suas ofensivas contra alvos russos.

Dois armazéns da empresa de comércio `online` Wildberries foram atingidos por drones durante a noite.

Na região de Penza, um incêndio obrigou à evacuação de mais de 200 trabalhadores e deixou um ferido. Outro ataque em Sarapoul, a 1.100 quilómetros a leste de Moscovo, provocou igualmente um incêndio, sem vítimas.

Desde meados de julho, vários armazéns da Wildberries foram alvo de ataques ucranianos em Tambov, Moscovo, Krasnodar, Nevinnomyssk, São Petersburgo e Iekaterinburgo, causando mortos e destruição significativa.

c/Lusa