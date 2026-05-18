Ataque russo contra o leste da Ucrânia fez 26 feridos

O governador da região ucraniana, Oleksandr Ganzha, indicou que os ataques atingiram seis cidades, acrescentando que os militares russos utilizaram drones, artilharia e bombardeamentos aéreos.Na capital da região, Dnipropetrovsk, um total de 18 pessoas ficaram feridas nos ataques que atingiram infraestruturas civis e edifícios residenciais.Os outros ataques atingiram as cidades de Kryvyi Rih, Sinelnikovye, Kamiansky, Nikopol e Samarivsky.Entretanto, as Forças Armadas da Ucrânia disseram que as defesas aéreas intercetaram 503 drones e quatro mísseis de cruzeiro Iskander-K durante a última noite.Por outro lado, as defesas aéreas russas abateram 50 drones ucranianos de longo alcance nas últimas horas disse o Ministério da Defesa russo.Segundo Moscovo, os aparelhos aéreos não tripulados (drones) foram abatidos sobre sete regiões russas, a península da Crimeia anexada e o Mar de Azov.