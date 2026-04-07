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Ataque ucraniano com drones fez pelo menos quatro mortos na Rússia

Ataque ucraniano com drones fez pelo menos quatro mortos na Rússia

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje na sequência de um ataque ucraniano com drones contra a região russa de Belgorod, a cerca de 200 quilómetros a leste de Moscovo.

Lusa /
Maxim Shemetov - Reuters

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Alexander Avdeyev, autarca da cidade de Vladimir, região de Belgorod, disse que dois adultos e uma criança de sete anos de idade perderam a vida.

Uma outra criança da mesma família ficou ferida, sem gravidade, no ataque que atingiu o prédio de apartamentos em Vladimir.  

Entretanto, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reportou uma vítima civil no distrito de Graivoron atingido por um aparelho aéreo não tripulado (drone).

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje que as defesas aéreas abateram 45 drones ucranianos durante a última noite.

A maioria dos ataques foi repelida nas regiões de Leninegrado (19 drones), Voronezh (11), Belgorod (sete) e Vladimir (três).

Os drones ucranianos foram também intercetados sobrevoando as regiões de Bryansk, Volgogrado, Penza e Krasnodar.

As autoridades regionais de Leninegrado afirmaram que 22 drones ucranianos foram abatidos pelos sistemas de defesa.

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