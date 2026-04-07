Ataque ucraniano com drones fez pelo menos quatro mortos na Rússia

Alexander Avdeyev, autarca da cidade de Vladimir, região de Belgorod, disse que dois adultos e uma criança de sete anos de idade perderam a vida.

Uma outra criança da mesma família ficou ferida, sem gravidade, no ataque que atingiu o prédio de apartamentos em Vladimir.

Entretanto, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reportou uma vítima civil no distrito de Graivoron atingido por um aparelho aéreo não tripulado (drone).

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje que as defesas aéreas abateram 45 drones ucranianos durante a última noite.

A maioria dos ataques foi repelida nas regiões de Leninegrado (19 drones), Voronezh (11), Belgorod (sete) e Vladimir (três).

Os drones ucranianos foram também intercetados sobrevoando as regiões de Bryansk, Volgogrado, Penza e Krasnodar.

As autoridades regionais de Leninegrado afirmaram que 22 drones ucranianos foram abatidos pelos sistemas de defesa.